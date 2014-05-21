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اغتيال امبراطورة العقارات في موناكو

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اغتيال امبراطورة العقارات في موناكو اغتيال امبراطورة العقارات في موناكو

الأربعاء 21-05-2014 23:30

اغتيلت هيلين باستور، وريثة إحدى اهم العائلات في موناكو ورئيسة امبراطورية عقارية عملاقة، بعد تعرضها لكمين في نيس في الريفييرا الفرنسية.

وذكرت صحيفة النهار اللبنانية أن هيلين باستور قد تعرضت لهجوم شنّه رجل مكشوف الوجه مطلقاً النار مرتين على زجاج السيارة أثناء ترجلها من باحة مستشفى في نيس حيث كانت تقوم بزيارة ابنها ثم لاذ بالفرار.

والجدير ذكره أن هيلين باستور في السابعة والسبعين من عمرها وهي معروفة بابتعادها عن الأضواء والسهرات الصاخبة.

 

 

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