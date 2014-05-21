فرقة One Direction في دبي للمرة الأولى

بحضور الإعلامي كريس فيد ورئيس العمليات في شركة "دن إيفنتس" توماس أوفسين، الشركة المنظمة لحفل One Direction في دبي، أُقيم مؤتمر صحافي في فندق جي دبليو ماريوت GW Mariott للإعلان عن عودة أكبر فرقة غنائية عالمية إلى أستراليا وآسيا في جولة رائعة من الحفلات التي تقام في الملاعب الكبرى، في العام 2015 بعد غياب عامين.

ويعتزم شباب الفرقة زيارة العديد من المدن والبلدان لأول مرة، ومن بينها الإمارات العربية المتحدة يوم السبت 4 أبريل 2015 في استاد 7he Sevens في دبي.

وعن سرّ الإعلان عن الحفل في هذا الوقت المبكر واختيار مكان بعيد عن المدينة وقريب من الصحراء، أجاب المتحدث بإسم الفرقة أنّهم يتوقّعون حضور 30 ألف مشاهد، والمساحة المتوفرة في هذا المكان ستكفي للجمهور ومواقف سياراتهم. كما أكّدوا أنّها ستكون الحفلة الأكبر من نوعها في المنطقة، لذلك تمّ الإعلان عنها حالياً وهي تحتاج للعديد من الترتيبات والوقت والمجهود.

من جهته، قال توماس أوفسين، رئيس العمليات في شركة "دن إيفنتس" التي تنظم الحفل: "نحن فخورون جداً لأننا سنقدم أخيراً للجمهور في دبي والمنطقة الحفلة الوحيدة لهذه الفرقة، التي تعتبر من أكثر الفرق الغنائية شعبية في السنوات الأخيرة.

أمّا الرئيس التنفيذي لشركة دبي للسياحة والتجارة والتسويق عصام كاظم، فقد عبّر عن شعوره بالسعادة والحماسة لاستضافة هذه الفرقة الأكثر شعبية في العالم، مؤكّداً أنّ دبي تتحول سريعاً إلى المقصد المثالي لأفضل العروض الترفيهية في العالم.