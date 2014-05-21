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بالصور...ماذا تفعل نور اللبنانية في مدرسة الراهبات؟

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بالصور...ماذا تفعل نور اللبنانية في مدرسة الراهبات؟ بالصور...ماذا تفعل نور اللبنانية في مدرسة الراهبات؟

الخميس 22-05-2014 00:28

فاجأت الفنانة اللبنانية نور القائمين على مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بحضورها برفقة رئيس المركز الكاثوليكي الأب بطرس دانيال.

وأكّد الأب دانيال أنّ زيارة نور للمدرسة ليست رسمية، بل لأنها تريد الاستفسارات عن كيفية الالتحاق بالمدرسة لبعض المقربين إليها، لذلك كانت تسأل عن التفاصيل فقط، موضحاً أنّه كان سيدعو وسائل الإعلام لو كانت زيارة نور رسمية أو لهدف غير شخصي.

على صعيد آخر، تواصل نور تصوير مسلسلها "الاكسلانس" مع أحمد عز، كما انتهت مؤخرا من تصوير مسلسل "سرايا عابدين" الذي يجمعها بيسرا وغادة عادل، وسيعرض العملان في شهر رمضان القادم.

 

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