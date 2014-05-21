بالصور.. مصطفى بكرى : “الإخوان” استقدمت 3500 أفغانى الى سيناء

قال الإعلامى مصطفى بكرى : “جماعة الإخوان استقدمت 3500افغانى الى سيناء لأن هذه الجماعة لا يؤمنون بالأرض او التراب وهم يقولون ان الأرض هى ارض اى شخص و نحن نقول لهم ان الأرض هى ملك للمصريين فقط”.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الحاشد لتأييد المشير عبد الفتاح السيسى بأسيوط وذلك بحضور الإعلامى مصطفى بكرى ومحمود بكرى ومحمود العسقلانى والفنانة جواهر والفنان أحمد جوهر والفنانة ميساء وعدد من القيادات الشعبية.

وأضاف بكرى : “نحن لم نختر السيسى لأن وشه سمح او دمه خفيف لا ولكن اخترناه لأن الذى يحكم مصر لابد ان يتمتع بثلاثة اشياء وهى ثقة الناس والسيسى قاسم مشترك بين كل المصرين والعرب والثانى القوة فلابد ان يكون رجل قوى تسنده مؤسسات الدولة والثالثة لابد ان تكون لديه رؤية فلابد ان يكون رجل واقعى يقول لى المشكلة حلها لأن الوضع الإقتصادى فى مصر أصبح خطير”.

وتابع: “الدين محلى وصل الى 1700مليار جنيه وعجز فى الموازنه 300 مليار ونسبه بطالة 13 فى % والمظاهرات الفئوية زادت الأجور 100 مليار”.

وإستطرد: “الوضع صعب لكن ليس مستحيل فنحن نحتاج من يلم الدنيا ويدفع بالإقتصاد الى الأمام ويعود الإستقرار والنتائج الإنتخابية مبشرة بالخير 316 الف فى الخارج صوتوا فى الإنتخابات وفى زمن مرسى صوت 312 الف والنسبة المشير السيسى 95 % نسبة لم يحصل عليها احد قبل ذلك وبإذن الله بجهدكم هتكون جوه مصر واخاطب السيدة المصرية التى لعبت دور مهم فى الثورة وفى 3 يوليو وفى الإستفتاء والدستور و25 يناير اناشد كل الأمهات بأن يخرجن وابنائهن وازواجهن فى الإنتخابات القادمة “.

واضاف بكرى قائلًا : “انظروا الى تركيا فقد حاصرت اردوغان وقطر منقسمة واوباما ماذا حدث له فى السعودية وانا أقول ان مصر محمية لأنها بلد الأنبياء والرسل” .