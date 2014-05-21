الفن المصري يدفع"ضريبة "حلاوة روح"

حالة من السخط يعيشها بعض ممن ينتمون إلى الوسط الفني بعد قرار وزير الثقافة المصري محمد صابر عرب بتشكيل لجنة لمشاهدة الأفلام السينمائية قبل طرحها في دور العرض، وسيكون أول الأفلام التي ينطبق عليها هذا القرار هو فيلم "بنت من دار السلام" الذي يقوم ببطولته راندا البحيري وحسن عيد ورحاب الجمل ويخرجه وينتجه طوني نبيه.

المتحدث الإعلامي بإسم وزارة الثقافة محمد أبو سعده أكّد في حديث خاص لـ"سيدتي نت"، أنّ أصدر هذا القرار بالفعل، لكن اللجنة ستكون داخل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.

وشدّد على أنّ السبب في إنشاء هذه اللجنة هو "وضع آلية مختلفة لإعادة صياغة التصريحات في الرقابة، ولن يكون الأمر متعلق بمجرد تصريح الرقيب بالعرض السينمائي للفيلم، بل لابد أن تشاهد اللجنة العمل"، مؤكّداً على أنّ اختيار أعضاء اللجنة سيكون على أعلى مستوى وبعدد كبير من التخصصات، ويدلي هؤلاء الأعضاء برأيهم قبل منح الفيلم الترخيص والتصريح به في دور العرض.

قضايا مسكوت عنها

من ناحيته، أسِفَ مخرج الفيلم طوني نبيه أنّ فيلم "بنت من دار السلام" هو أول من يدفع الضريبة التي تسبب فيها فيلم "حلاوة روح"، موضحاً أنّه ينتظر التقرير النهائي، وأنّه يثق أن الفيلم لا يحتوى على أية مشاهد ساخنة.

وشاركته الرأي الممثلة راندا البحيري، التي أكّدت أنّ الفيلم محترم ويطرح قضايا اجتماعية شائكة ومسكوت عنها، وأنّ ما حدث مع فيلمها ما كان ليحدث لولا الجلبة التي أثارها فيلم "حلاوة روح".

وقد تبرأت الممثلة ريحاب الجمل من مشاركتها في هذا الفيلم، موضحة أنّها نادمة على إضاعتها للوقت في مثل هذا العمل، الذي اتهمته بأنّه يسيء إلى الإسلام، حيث يُظهر أحد مشاهد الفيلم شخصاً مسلماً على أنه مازوشيّاً يتلذذ بتعذيب الجنس الآخر له.

وكانت الرقابة على المصنفات الفنية قد قامت بحذف بعض المشاهد التي وجدتها ساخنة من فيلم "بنت من دار السلام"، منها مشهد لإحدى الراقصات، وتدعى "شاكيرا ايجيبت"، باعتباره مشهد غير لائق.

هيفاء وهبي السبب

ويأتي هذا القرار بعد الأزمة التي أشعلها فيلم "حلاوة روح" للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والذي تدخل رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب لإيقاف عرضه في دور السينما، وحتى الآن لم يعاد عرض الفيلم، بل تضاعفت أزمته بعد التقرير الذي أصدرته النيابة الإدارية، بناء على تقدم المحامي بالنقض محمد إبراهيم أحمد، ببلاغ للمستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، ضد مسؤولي الرقابة على المصنفات الفنية، لتصريحهم بعرض الفيلم سابقاً، حيث جاء التقرير ليبيّن أنّ المخرج سامح عبد العزيز أضاف عشرة مشاهد ساخنة إلى العمل بعد أن حصل على ترخيص الرقابة بالعرض جماهيرياً، مثل إضافة مشهد عمل الـ الحلاوة ـ السويت في بداية تترات الفيلم، وإضافة حوار خارج وخادش للحياء العام بين "روح وحماتها ـ الحلم" قبل أغنية الفرح، ومشهد تلصّص الطفل على "روح" من النافذة واستعراض البطلة في الفيلم مفاتن جسدها بما يخدش الحياء العام ويخالف الآداب العامة.

وانضمّ فيلم "بنت من دار السلام"، إلى قائمة الأفلام التي طالب مدشني غروب "مقاطعة أفلام العري والإسفاف والتفاهة" على فيس بوك بمقاطعته لما يحتوى على إباحية اتّضحت من برومو الفيلم.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"