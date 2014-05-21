أسماء لمنور تتنازل عن جائزة الموسيقى لسعد لمجرد وحسن المغربي

طالبت الفنانة أسماء لمنور جمهورها بالتصويت على باقي الفنانين الذين ينافسونها على جائزة "موروكو ميوزيك أورد Morocco Music Award" الذي تقام سنويا من أجل تكريم الأغنية المغربية والاحتفاء بها.

ودعت أسماء جمهورها عبر فيسبوك إلى التصويت لسعد المجرد وحسن المغربي، المشاركَين الآخرَين في السباق على الجائزة، لأنها سبق وفازت بالجائزة العام الماضي، وقالت أنّه "يحقّ لشخص آخر أن يحظى بها هذا العام".

وكان نيل المنور لهذه الجائزة بالتحديد هو سبب الخلاف الكبير بينها وبين مواطنتها هدى سعد، بعد أن غضبت سعد من عدم رضاها على تسليم الجائزة لأسماء المنور، بعد أن اعتبرت أنها هي من يستحقها.

وينافس أسماء في فئة الأغنية العصرية كل من الفنان سعد المجرد بأغنية "إنت"، والفنان حسن المغربي بأغنية "لا علاقة"، فيما يتنافس على فئة الأغنية التقليدية كل من أمين الشاوي عن أغنيته "البوراقية"، وحياة بوخريص عن أغنيتها "محبوب القلب"، وعبد الرحيم الصويري عن أغنية "حبيب القلب".

كما أنّ الجمهور المغربي سيختار ضمن فئة "الفيزيون روك" بين كل من مليمان عن أغنية "ميوزيك"، ورباب فيزيون بأغنية "أكادير أوفلا"، وأمين أوب بأغنية "أنا بيخير".

أما في صنف "الراب والهيب هوب وآر إنبي"، فسيتنافس على درع التتويج كل من مسلم بأغنية "المرحوم"، وآش نايم بأغنية "أرا أرا"، وبلاك جاكوار بأغنية "نهاري دايز".

وفي صنف الموسيقى الشعبية، يتنافس كل من الإخوان المرنيسي بأغنية "بنات بلادي"، وعبد الباسط مريقي بأغنية "عاهدني"، وفايف ستار بأغنية "زيد ألفين على ألفين".

وسيتم تتويج الفائزين خلال حفل كبير سيقام بمدينة الدار البيضاء نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل.

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