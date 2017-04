Godzilla الأول عالمياً

شهدت المرتبة الخامسة هذا الأسبوع على شباك التذاكر العالمي، عودة الفيلم الكرتوني Frozen حيث حصد 7.8 مليون دولار، وبقي فيلم The Other Woman في المرتبة الرابعة مع 8.2 مليون دولار، وتراجع فيلم Neighbors الى المرتبة الثالثة مع 13.5 مليون دولار، وتراجع فيلم The Amazing Spider-Man 2 من المرتبة الأولى الى الثانية بعد أن سجّل 31.5 مليون دولار، ودخل فيلم Godzilla مباشرة في المرتبة الأولى حيث جمع 103 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم The Other Woman الى المرتبة الخامسة مع 6.3 مليون دولار، ودخل فيلم Million Dollar Arm مباشرة في المرتبة الرابعة حيث جمع 10.5 مليون دولار، وتراجع فيلم The Amazing Spider-Man 2 الى المرتبة الثالثة حيث حصد 16.8 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم Neighbors من المرتبة الأولى الى الثانية مع 25 مليون دولار، ودخل فيلم Godzilla مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 93.1 مليون دولار.

في لبنان، تراجع فيلم The Other Woman من المرتبة الثالثة الى الخامسة مع 3797 مشاهد، وتراجع فيلم Bad Neighbours الى المرتبة الرابعة مع 5177 مشاهد، وتراجع أيضاً فيلم The Amazing Spider-Man 2 من المرتبة الأولى الى الثالثة حيث شاهده 5998 شخص، ودخل فيلم Grace of Monaco مباشرة في المرتبة الثانية مع 7824 مشاهد، ودخل أيضاً فيلم Godzilla مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 18700 شخص.

في مصر، شهدت المرتبة الخامسة تراجع فيلم The Other Woman حيث حصد 272 ألف جنيه، وتقدم فيلم "جيران السعد" الى المرتبة الرابعة مع 278 ألف جنيه. وبقي فيلم "مراتي وزوجتي" في المرتبة الثالثة بعد أن حصد 825 ألف جنيه، وتراجع فيلم "سالم أبو أخته" الى المرتبة الثانية مع 838 آلف جنيه، وتقدم فيلم The Amazing Spider-Man 2 من المرتبة الثانية الى الأولى بعد أن حصد 947 ألف جنيه.

في الإمارات العربية المتحدة، دخل فيلم Fish N Chips, Best Enemies Forever مباشرة في المرتبة الخامسة مع 6133 مشاهد، وتقدم فيلم Rio 2 من المرتبة الخامسة الى الرابعة بعد أن شاهده 6462 مشاهد، ودخل فيلم Joe في المرتبة الثالثة حيث شاهده 8184 شخص، وتراجع فيلم The Amazing Spider-Man 2 من المرتبة الأولى الى الثانية مع 30025 مشاهد، ودخل فيلم Godzilla مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 163739 شخص.