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مدرب الإسماعيلي يجيب على 6 أسئلة مصيرية بـ ' لا '

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مدرب الإسماعيلي يجيب على 6 أسئلة مصيرية بـ ' لا ' مدرب الإسماعيلي يجيب على 6 أسئلة مصيرية بـ ' لا '

أجاب البرازيلي ريكاردو المدير الفني للإسماعيلي على ستة أسئلة تهم جمهور الدراويش في الفترة المقبلة بالنفي المطلق.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة حاسمة من أجل الصعود للدورة الرباعية أمام بتروجيت.

ويستعرض FilGoal.com تصريحات ريكاردو التي كان النفي أبرز ما يميزها:

- لا يوجد فريق ضمن الصعود للدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري الممتاز هذا الموسم

- لا يمكن ضمان التأهل للدورة الرباعية لأنني لا أملك عصا سحرية، وأعمل في ظروف صعبة في ظل نقص العددي وضعف بعض المراكز مثل صانع الألعاب والمهاجمين.

- لن يتأثر تشكيل الإسماعيلي برحيل سامح عبد الفضيل وعبد الحميد سامي في حال عدم تجديد تعاقدهما.

- لن أفتح باب التفاوض لتجديد تعاقد اللاعبين الذين تنتهي عقودهم إلا مع نهاية الموسم الجاري حتى يركز اللاعبين في مباراة بتروجيت.

- لا أعترف بالأسماء في تدريب الإسماعيلي، ولكن الأجهز والأفضل والقادر على تنفيذ أفكاري داخل الملعب هو من يحقق في النهاية مصلحة الفريق.

- لا لعودة سعفان الصغير للجهاز الفني لأنني أريد جهاز متعاون ومتفاهم من أجل الفريق.

- لن أرحل عن الإسماعيلي بنهاية الموسم، واتفقت مع محمد أبو السعود رئيس النادي على تجديد التعاقد لمدة موسم.

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