بالفيديو .. ' أهداف الزمالك ' يقودون الشرطة للاستمرار في كأس مصر

قاد ثلاثي اتحاد الشرطة أحمد دويدار، خالد قمر، ومعروف يوسف الذين يسعى الزمالك لحسم التعاقد معهم في الأيام المقبلة فريقهم لفوز بنتيجة 3-2 على سكر الحوامدية في دور الـ16 بكأس مصر.

فقد سجل دويدار الهدف الأول من ركلة جزاء على طريقة "بانينكا" رائعة، قبل أن يتعادل الحوامدية من ضربة رأس سجلها أحمد عبد الغني من كرة عرضية.

ثم سجل خالد قمر الهدف الثاني لاتحاد الشرطة من رأسية مميزة بعد ركلة ركنية من الجبهة اليسرى.

وأتم معروف يوسف الثلاثية بتحويل كرة عرضية التقطها بالقدم وسجل الثالث.

وأتم حسين حلمي المباراة بهدف ثاني لسكر الحوامدية، وانتهى اللقاء 3-2.

وكانت أنباء عن تقويع الثلاثي دويدار وقمر ومعروف يوسف للزمالك في الأيام القلية الماضية ويتبقى فقط حسم التعاقد مع الشرطة ليلعب الثلاثي بإسم الأبيض في الموسم المقبل.

وفي مباراة أخرى فاز الإنتاج الحربي على ديروط برباعية نظيفة وتأهل لدور الـ16 لكأس مصر.

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