أخبار عاجلة

تغطية خاصة - العرابي: الإخوان لديهم حالة من الفزع ويبحثون عن ملاذ آمن خارج أمريكا -
تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية -
تغطية خاصة - محمد حلان: الرئيس السيسي رد الاعتبار للقضية الفلسطينية بعد أن أهملت خلال الفترة الماضية -
تغطية خاصة - عاجل .. وصول الرئيس السيسي لمقر الغرفة التجارية الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار: متابعة كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
"ترامب" يتنازل عن راتب الربع الأول من العام لإدارة الحدائق الوطنية -
السيسي يصل مقر غرفة التجارة الامريكية -
تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة -
حول العالم فى 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو .. ' أهداف الزمالك ' يقودون الشرطة للاستمرار في كأس مصر

Google+ Print
بالفيديو .. ' أهداف الزمالك ' يقودون الشرطة للاستمرار في كأس مصر بالفيديو .. ' أهداف الزمالك ' يقودون الشرطة للاستمرار في كأس مصر

قاد ثلاثي اتحاد الشرطة أحمد دويدار، خالد قمر، ومعروف يوسف الذين يسعى الزمالك لحسم التعاقد معهم في الأيام المقبلة فريقهم لفوز بنتيجة 3-2 على سكر الحوامدية في دور الـ16 بكأس .

فقد سجل دويدار الهدف الأول من ركلة جزاء على طريقة "بانينكا" رائعة، قبل أن يتعادل الحوامدية من ضربة رأس سجلها أحمد عبد الغني من كرة عرضية.

ثم سجل خالد قمر الهدف الثاني لاتحاد الشرطة من رأسية مميزة بعد ركلة ركنية من الجبهة اليسرى.

وأتم معروف يوسف الثلاثية بتحويل كرة عرضية التقطها بالقدم وسجل الثالث.

وأتم حسين حلمي المباراة بهدف ثاني لسكر الحوامدية، وانتهى اللقاء 3-2.

وكانت أنباء عن تقويع الثلاثي دويدار وقمر ومعروف يوسف للزمالك في الأيام القلية الماضية ويتبقى فقط حسم التعاقد مع الشرطة ليلعب الثلاثي بإسم الأبيض في الموسم المقبل.

وفي مباراة أخرى فاز الإنتاج الحربي على ديروط برباعية نظيفة وتأهل لدور الـ16 لكأس مصر.

شاهد الأهداف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة

تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة

تغطية خاصة - عزت ابراهيم: الحوار الاستراتيجي بين البلدين سيفصح عن ماتريده أمريكا من مصر

تغطية خاصة - عزت ابراهيم: الحوار الاستراتيجي بين البلدين سيفصح عن ماتريده أمريكا من مصر

ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر

ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر