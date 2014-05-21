بالصور .. السيسي يستقبل وفداً من سفراء 41 دولة إفريقية

استقبل المشير عبد الفتاح السيسي المرشح لرئاسة الجمهورية وفداً من سفراء الدول الإفريقية ، يضم ممثلين عن 41 دولة ، تأكيدا على التواصل مع الدول المختلفة .

وأعرب السيسي عن سعادته بلقاء الوفد الدبلوماسي الإفريقى مؤكدا أن مصر تحتاج إلى التعاون والتواصل مع مختلف دول العالم ، خلال المرحلة المقبلة ، من أجل صياغة علاقات خارجية حقيقية ، مؤكدا أن الدول الإفريقية تمثل عمقا استراتيجيا مهما لمصر .

وأكد المرشح الإنتخابي، أن اللقاء مع سفراء الدول الافريقية فى القاهرة فرصة عظيمة ، للتواصل مع الأشقاء والاصدقاء ، قائلا :” أنا اتحدث معكم حديث الأشقاء ، وتعرفون كافة التطورات والأحداث التى مرت بمصر خلال الفترة الماضية ، وهناك عتاب واضح لكم ، خاصة وأنكم على اتصال مباشر بدولكم ، وردود أفعالكم مرتبطة بما ترونه وتسمعونه ، وأعتقد أن الموقف المصرى خلال ثورة 30 يونيو كان واضحا ، حيث انحاز الجيش لإرادة المواطنين ، دون أن يسعى للحصول على السلطة ، فالشعب المصرى دائما ، تربطه علاقة خاصة جدا مع الشعب .”

وأضاف: ” القوات المسلحة المصرية مؤسسة منضبطة ومحترفة ، ولم تتدخل فى الشأن السياسى خلال الفترة الماضية ، ولكنها كانت تدرك تطورات الاوضاع جيدا ، وقدمت الكثير من التقارير لتقدير الموقف فى مصر ، ومعالجة الخلاف السياسى ، إلا أن جماعة الإخوان لم تعترف أبدا بفشلها فى إدارة الدولة المصرية وحوّلت الخلاف مع معارضيها فى الشارع المصرى إلى خلاف دينى وحرب مقدسة ضد الإسلام .”