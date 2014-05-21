أخبار عاجلة

تغطية خاصة - العرابي: الإخوان لديهم حالة من الفزع ويبحثون عن ملاذ آمن خارج أمريكا -
تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية -
تغطية خاصة - محمد حلان: الرئيس السيسي رد الاعتبار للقضية الفلسطينية بعد أن أهملت خلال الفترة الماضية -
تغطية خاصة - عاجل .. وصول الرئيس السيسي لمقر الغرفة التجارية الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار: متابعة كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
"ترامب" يتنازل عن راتب الربع الأول من العام لإدارة الحدائق الوطنية -
السيسي يصل مقر غرفة التجارة الامريكية -
تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة -
حول العالم فى 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالصور .. السيسي يستقبل وفداً من سفراء 41 دولة إفريقية

Google+ Print

10329282_896143850411955_8874415732121353086_nاستقبل المشير عبد الفتاح المرشح لرئاسة الجمهورية وفداً من سفراء الدول الإفريقية ، يضم ممثلين عن 41 دولة ، تأكيدا على التواصل مع الدول المختلفة .

وأعرب السيسي عن سعادته بلقاء الوفد الدبلوماسي الإفريقى مؤكدا أن تحتاج إلى التعاون والتواصل مع مختلف دول العالم ، خلال المرحلة المقبلة ، من أجل صياغة علاقات خارجية حقيقية ، مؤكدا أن الدول الإفريقية تمثل عمقا استراتيجيا مهما لمصر .

وأكد المرشح الإنتخابي، أن اللقاء مع سفراء الدول الافريقية فى القاهرة فرصة عظيمة ، للتواصل مع الأشقاء والاصدقاء ، قائلا :” أنا اتحدث معكم حديث الأشقاء ، وتعرفون كافة التطورات والأحداث التى مرت بمصر خلال الفترة الماضية ، وهناك عتاب واضح لكم ، خاصة وأنكم على اتصال مباشر بدولكم ، وردود أفعالكم مرتبطة بما ترونه وتسمعونه ، وأعتقد أن الموقف المصرى خلال ثورة 30 يونيو كان واضحا ، حيث انحاز الجيش لإرادة المواطنين ، دون أن يسعى للحصول على السلطة ، فالشعب المصرى دائما ، تربطه علاقة خاصة جدا مع الشعب .”

وأضاف: ” القوات المسلحة المصرية مؤسسة منضبطة ومحترفة ، ولم تتدخل فى الشأن السياسى خلال الفترة الماضية ، ولكنها كانت تدرك تطورات الاوضاع جيدا ، وقدمت الكثير من التقارير لتقدير الموقف فى مصر ، ومعالجة الخلاف السياسى ، إلا أن جماعة الإخوان لم تعترف أبدا بفشلها فى إدارة الدولة المصرية وحوّلت الخلاف مع معارضيها فى الشارع المصرى إلى خلاف دينى وحرب مقدسة ضد الإسلام .”

10268671_896143837078623_1213407512988952486_n 10391463_896143813745292_3317005296307162609_n

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - محمد حلان: الرئيس السيسي رد الاعتبار للقضية الفلسطينية بعد أن أهملت خلال الفترة الماضية

تغطية خاصة - محمد حلان: الرئيس السيسي رد الاعتبار للقضية الفلسطينية بعد أن أهملت خلال الفترة الماضية

تغطية خاصة - عاجل .. وصول الرئيس السيسي لمقر الغرفة التجارية الأمريكية بواشنطن

تغطية خاصة - عاجل .. وصول الرئيس السيسي لمقر الغرفة التجارية الأمريكية بواشنطن

السيسي يصل مقر غرفة التجارة الامريكية

السيسي يصل مقر غرفة التجارة الامريكية