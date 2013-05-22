مجلس الوزراء يستعجل نتائج التحقيقات فى حادثى التسمم بالأزهر

وافق مجلس الوزراء فى اجتماع اليوم، الأربعاء، على تفويض جامعة الأزهر بإجراء مفاضلة محدودة بين ثلاث شركات فى مجال الأغذية، لتوريد الوجبات للمُدن الجامعية لمدة شهر، وبما لا يتجاوز نصف مليون جنيه يومياً.

واستعجل مجلس الوزراء نتائج التحقيقات فى حادثتى التسمم السابقتين، وطالب جامعة الأزهر باتخاذ الإجراءات الصارمة اللازمة لحماية الطلاب وتوفير الرعاية الصحية والخدمات المُناسبة لهم.

وأكد المجلس أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المسئولين الذين يثبت تقصيرهم وإهمالهم، وذلك بناء على تقارير اللجان المشكلة لبحث تلك الوقائع، مؤكدا أن صحة أبنائنا طلبة الأزهر يجب ألا تتعرض للإهمال أو تُترك فى أيدى المٌقصّرين.

وشدد على أن طلبة وشباب مصر هم أغلى ما نملك ورعايتهم أمانة فى عنق الحكومة وكافة الجهات المعنية