أخبار عاجلة

38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصر 365

مجلس الوزراء يستعجل نتائج التحقيقات فى حادثى التسمم بالأزهر

Google+ Print
مجلس الوزراء يستعجل نتائج التحقيقات فى حادثى التسمم بالأزهر مجلس الوزراء يستعجل نتائج التحقيقات فى حادثى التسمم بالأزهر

وافق مجلس الوزراء فى اجتماع اليوم، الأربعاء، على تفويض جامعة الأزهر بإجراء مفاضلة محدودة بين ثلاث شركات فى مجال الأغذية، لتوريد الوجبات للمُدن الجامعية لمدة شهر، وبما لا يتجاوز نصف مليون جنيه يومياً.

 واستعجل مجلس الوزراء نتائج التحقيقات فى حادثتى التسمم السابقتين، وطالب جامعة الأزهر باتخاذ الإجراءات الصارمة اللازمة لحماية الطلاب وتوفير الرعاية الصحية والخدمات المُناسبة لهم.

 وأكد المجلس أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المسئولين الذين يثبت تقصيرهم وإهمالهم، وذلك بناء على تقارير اللجان المشكلة لبحث تلك الوقائع، مؤكدا أن صحة أبنائنا طلبة الأزهر يجب ألا تتعرض للإهمال أو تُترك فى أيدى المٌقصّرين.

وشدد على أن طلبة وشباب هم أغلى ما نملك ورعايتهم أمانة فى عنق وكافة الجهات المعنية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"