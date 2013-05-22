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الملاحة الجوية تحتفل بيوم المعلومات العالمى

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الملاحة الجوية تحتفل بيوم المعلومات العالمى الملاحة الجوية تحتفل بيوم المعلومات العالمى

أكد الكابتن مجدى عبد الهادى رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، فى احتفال قطاع المعلومات بالشركة المصرية لخدمات الملاحة الجوية بيوم المعلومات العالمى، أن اليوم الأربعاء يعد تكريما للخدمات التى يقدمها قطاع معلومات الطيران فى كل دول العالم لمساعدة القائمين عن الحركة الجوية فى أداء مهامهم بشكل مناسب وبكفاءة مناسبة لتحقيق السلامة والأمن.

وأضاف "عبد الهادى" فى الاحتفالية التى أقيمت بنادى الطيران "ايرو سبورت" اليوم الأربعاء، أن ضباط معلومات الطيران يقومون بتقديم كافة المعلومات للحركة الجوية والتى تشمل إعداده وتنفيذ الرحلة الجوية للطائرات بشكل آمن وتجعل عمل المراقب الجوى ميسرا ومنها على سبيل المثال إعداد الخرائط الملاحية وإجراءات هبوط الطائرة وتعدلاتها فى كل وقت يتطلب إجراء هذا التعديل.

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