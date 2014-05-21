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مسيرة لجروب “إيد واحدة” لدعم السيسى بالمنيا

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مسيرة لجروب “إيد واحدة” لدعم السيسى بالمنيا مسيرة لجروب “إيد واحدة” لدعم السيسى بالمنيا

 

نظم جروب “إيد واحدة” بمدينة المنيا مسيرة مساء اليوم الأربعاء، إنطلقت من ميدان الساعه و جابت عدة شوارع حتى وصلت إلى ميدا​ن بالاس للتأكيد على دعم الجروب للمشير عبد الفتاح السيسى فى إنتخابات الرئاسية المزمع عقدها يوميى 26 و 27 من الشهر الجارى.

شارك فى المسيرة عشرات السيدات و الأطفال و التى إستقرت بميدان بالاس , و هناك قاموا بتوزيع ألاف الصور للمشير السيسى و أعلام لجميع المارة و السيارات , وقاموا بالرقص لأكثر من نصف ساعه على أغنية ” بشرة خير “.
> و أكد خالد نصار منسق جروب إيد واحدة و أحمد مهران أحد الأعضاء المؤسسين أيضا أن الجروب مستمر فى دعم المشير بعمل عدة جولات بمراكز المحافظة المختلفة , حتى بدء مرحلة الصمت الإنتخابى يوم السبت المقبل .

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