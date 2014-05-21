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توماس شاف يتولى تدريب آينتراخت فرانكفورت بعقد لمدة موسمين

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توماس شاف يتولى تدريب آينتراخت فرانكفورت بعقد لمدة موسمين توماس شاف يتولى تدريب آينتراخت فرانكفورت بعقد لمدة موسمين

برلين، (إفي): أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم اليوم التعاقد مع المدرب توماس شاف، الذي عمل ضمن الجهاز الفني لفريق فيردر بريمن طيلة 14 عاما، وذلك بموجب تعاقد لمدة موسمين.

وفضل فرانكفورت الاستعانة بخدمات شاف رغم أن اسم النادي ارتبط مؤخرا ببيرند شوستر، ليصرف النظر بذلك عن أسماء مثل الإيطالي روبرتو دي ماتيو والألماني تورستن فينك، كانت مرشحة لخلافة المدرب الحالي أرمين فيه.

كان شاف قد أقيل من تدريب بريمن في مايو/آيار 2013 بعد نتائج سيئة مع الفريق الذي أمضى حياته فيه كلاعب ثم كمدرب، رغم أنه كان مرتبطا بتعاقد ينتهي في 2016.

وتمكن شاف من قيادة بريمن للفوز بالدوري الألماني مرة وكأس ألمانيا ثلاث مرات والتأهل لدوري أبطال أوروبا ست مرات، خلال عمله كمدرب للفريق.

يذكر أن فيه أعلن في مارس الماضي أنه لن يجدد تعاقده مع آينتراخت فرانكفورت، مما دفع النادي لمحاولة الحصول على خدمات روجر شميدت إلا أن الأخير فضل تولي تدريب باير ليفركوزن.

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