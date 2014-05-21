بالصور.. محافظ القاهرة يفتتح ميدان مصطفى كامل ويشيد بدور القائمين على تطويره

افتتح الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة مع جمع كبير من قيادات المسئولين بالمحافظة، ميدان مصطفى كامل بحي المعادي بعد تطويره وإعادة تجميله.

وأشاد المحافظ بالمهندس رضا جنينه وبما قام به من مجهود فى إعادة الحياة للميدان من تجميل وتشجير وزراعة زهور نادرة وتطوير الإنارة بالميدان باستخدام اللمبات الموفرة للطاقة.

> وطالب المحافظ بتعميم تجربة تطوير ميدان مصطفى كامل على كافة ميادين حي المعادي والبالغ عددها 13 ميدانا.

من جانبه قال المهندس رضا جنينه رئيس شركة ناشيونال جاس والذى قام بعملية التطوير أن هذا الميدان هو نموذج بسيط مما سيكون عليه حال جميع الميادين المصرية فى عهد المشير عبد الفتاح السيسى.