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عائلة أبو شيتة: "النور" و"الأصالة" ساعدانا فى قضية تعذيب حمادة

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عائلة أبو شيتة: "النور" و"الأصالة" ساعدانا فى قضية تعذيب حمادة عائلة أبو شيتة: "النور" و"الأصالة" ساعدانا فى قضية تعذيب حمادة

قال أشرف أبو شيتة، ابن عم حمادة أبو شيتة، منسق عملية استضافة المشايخ والدعاة بمنطقة سيناء، إن حزبى النور والأصالة ممثلين فى المهندس جلال مرة والمهندس إيهاب شيحة، إضافة إلى الدكتور محمد يسرى إبراهيم، الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح لعبوا دورا بارزا فى التكثيف الإعلامى على قضية ابن عمه حمادة وما تعرض له من تعذيب بدنى ومعنوى داخل السجن أدى إلى فقدانه بصره، بحسب قوله.

وأضاف أبو شيتة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن تحرير الجنود أثبت صحة نوايا عائلة أبو شيتة، وعدم تورطهم فى الاختطاف، فضلا عن صدقهم فى مساعدتهم لأية أجهزة معنية وصولا إلى الإفراج.

وأشار إلى أنه فقط المتحدث باسم العائلة، وذلك منعا لوجود أى مغالطات تنسب للعائلة فى وسائل الإعلام قد تسبب قلقا.

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