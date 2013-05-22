أخبار عاجلة

38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

علماء: الجراثيم تحب قدم الإنسان

Google+ Print
علماء: الجراثيم تحب قدم الإنسان علماء: الجراثيم تحب قدم الإنسان

لندن (د. ب. أ)

قال علماء أمريكيون، إن فطريات كثيرة تفضل العيش فى أقدام الإنسان، وأوضح العلماء فى دراستهم، التى نشرت اليوم فى مجلة "نيتشر" البريطانية، أن هناك فى المتوسط 80 نوعًا من هذه الفطريات تعيش فى كعب قدم الإنسان وحده مقابل 2 إلى 10 من هذه الأنواع تعيش على ظهر الإنسان ورأسه أو على جانبى منطقة العانة.

وضع الباحثون تحت إشراف جوليا سيجر من المعهد القومى لأبحاث علم الوراثة البشرى بمدينة بيثيسدا بولاية ماريلاند خلال الدراسة ما يمكن أن يعتبر خريطة للميكروبات، التى تعيش على جسم الإنسان، وتبين لهم أن بعض هذه الجراثيم تنتمى للكائنات الدقيقة الطبيعية، التى تعيش فى الجلد السليم للجسم، والتى لا تضر الإنسان، بل يمكن أن تكون نافعة له.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365