علماء: الجراثيم تحب قدم الإنسان

لندن (د. ب. أ)

قال علماء أمريكيون، إن فطريات كثيرة تفضل العيش فى أقدام الإنسان، وأوضح العلماء فى دراستهم، التى نشرت اليوم فى مجلة "نيتشر" البريطانية، أن هناك فى المتوسط 80 نوعًا من هذه الفطريات تعيش فى كعب قدم الإنسان وحده مقابل 2 إلى 10 من هذه الأنواع تعيش على ظهر الإنسان ورأسه أو على جانبى منطقة العانة.

وضع الباحثون تحت إشراف جوليا سيجر من المعهد القومى لأبحاث علم الوراثة البشرى بمدينة بيثيسدا بولاية ماريلاند خلال الدراسة ما يمكن أن يعتبر خريطة للميكروبات، التى تعيش على جسم الإنسان، وتبين لهم أن بعض هذه الجراثيم تنتمى للكائنات الدقيقة الطبيعية، التى تعيش فى الجلد السليم للجسم، والتى لا تضر الإنسان، بل يمكن أن تكون نافعة له.