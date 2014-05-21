العليا للانتخابات : 180 ألف مصرى بالخارج أدلوا بأصواتهم ولم يكونوا مسجلين بالكشوف الانتخابية

قال عبد العزيز سلمان عضو اللجنة العليا للانتخابات، أن هناك 180951 مصرى بالخارج أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية ولم يكونوا مسجلين من قبل فى كشوف الناخبين.

وأضاف سلمان عقب إنتهاء اللجنة العليا من إعلان أعداد المصوتين فى الخارج اليوم، أن ليس من إختصاصه أن يبحث فى شئون المصريين الذين أدلوا بأصواتهم فى الخارج ولم يكونوا مقيدين من قبل فى الكشوف الانتخابية وتم تسجيلهم، إذا كانوا مهاجرين غير شرعيين أو مهاجرين شرعيين.

وأكد سلمان، أن التيسرات التى وضعتها اللجنة خلال تصويت المصريين بالخارج وفرت لأى مصرى الادلاء بصوته أى أن كان سبب تواجده بالخارج.

المراسل : بكر الشرقاوى