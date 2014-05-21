السفارة اليمنية بالقاهرة تحتفل بعيد الوحدة بجامعة الدول العربية ..غداً

تنظم سفارة الجمهورية اليمنية، بالقاهرة، بمقر جامعة الدول العربية غداً الخميس حفلاً بمناسبة أعياد الوحدة اليمنية بمقر بجامعة الدول العربية بحضور الأمين العام نبيل العربي والسفير محمد الهيصمي والمستشار إبراهيم الجهمي ملحق شئون المغتربين وعدد من السفراء العرب .

وقال خالد شيبه ممثل الجالية اليمنية بالقاهرة من المقرر أن يفتتح الحفل الأمين العام للجامعة ثم كلمة السفير اليمنى بالقاهرة وبعدها سيتم افتتاح معرض للتراث الشعبي بحضور أبناء الجالية اليمنية وطلاب الدراسات العليا وممثلى وسائل الإعلام المصرية واليمنية.

وأضاف شيبه أن السفارة ستقوم بعمل حفل إستقبال بفندق بأحد فنادق الدقى،الإثنين القادم،يشارك فيه عدد من الوزراء والفنانين وأعضاء البعثة الدبلوماسية اليمنية بمصر.

وقال شيبه نناشد جميع الدول العربية لأن تتوحد من أجل مستقبل الشعوب العربية وأن نظل أمه عربية واحدة لمواجهة المؤامرات التي تريد تفكيك المنطقة وتحويلها لدويلات متناحرة.