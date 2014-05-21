أخبار عاجلة

تغطية خاصة - العرابي: الإخوان لديهم حالة من الفزع ويبحثون عن ملاذ آمن خارج أمريكا -
تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية -
تغطية خاصة - محمد حلان: الرئيس السيسي رد الاعتبار للقضية الفلسطينية بعد أن أهملت خلال الفترة الماضية -
تغطية خاصة - عاجل .. وصول الرئيس السيسي لمقر الغرفة التجارية الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار: متابعة كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
"ترامب" يتنازل عن راتب الربع الأول من العام لإدارة الحدائق الوطنية -
السيسي يصل مقر غرفة التجارة الامريكية -
تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة -
حول العالم فى 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الطقس في الإمارات غدا

Google+ Print
الطقس في الإمارات غدا الطقس في الإمارات غدا

 توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا ومغبرا أحيانا  على بعض المناطق وقد تظهر بعض السحب على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتنشط أحيانا تكون مثيرة للغبار.

الرياح .. جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 12 - 24  كم/ساعة بوجه عام  خلال الصباح تصبح شمالية غربية الى شمالية شرقية / 14 - 32  كم/ساعة بعد الظهر والمساء والليل.

البحر .. متوسط  قد يضطرب في مضيق هرمز أحيانا .. ويبلغ إرتفاع الموج ما بين قدم الى قدمين قرب الساحل ومن قدمين الى اربعة وستة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مستوى للمد عند الساعة الثامنة و10 دقائق مساء وأدنى مستوى للجزر عند الساعة الثانية عشرة و 55  دقيقة ظهرا .
>  

لمعرفة درجات الحرارة  ونسب الرطوبة اضغط هنا
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية