الطقس في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا ومغبرا أحيانا على بعض المناطق وقد تظهر بعض السحب على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتنشط أحيانا تكون مثيرة للغبار.

الرياح .. جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 12 - 24 كم/ساعة بوجه عام خلال الصباح تصبح شمالية غربية الى شمالية شرقية / 14 - 32 كم/ساعة بعد الظهر والمساء والليل.

البحر .. متوسط قد يضطرب في مضيق هرمز أحيانا .. ويبلغ إرتفاع الموج ما بين قدم الى قدمين قرب الساحل ومن قدمين الى اربعة وستة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مستوى للمد عند الساعة الثامنة و10 دقائق مساء وأدنى مستوى للجزر عند الساعة الثانية عشرة و 55 دقيقة ظهرا .

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