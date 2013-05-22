تحرك عاجل ضروري لمنع اتساع النزاع إلى الدول المجاورة لسوريا

كتب : أ ف ب منذ 12 دقيقة

أكدت المفوضة الأوروبية المكلفة المساعدات الإنسانية كريستالينا جورجييفا، اليوم، في جنيف أن تحركا عاجلا ضروري لمنع انتقال العدوى إلى الدول المجاورة لسوريا، وقالت بعد زيارة قامت بها مؤخرًا للأردن ولبنان "مازلنا قادرين على منع مخاطر توسع النزاع إلى الدول المجاورة"، وهي موجودة في جنيف لحضور المؤتمر حول خفض المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية.

وقالت المفوضة الأوروبية إن عدد اللاجئين في الدول المجاورة يزداد باستمرار، وكذلك الضغط على السكان المحليين ونشهد علامات عداء، وأضافت "إنها مشكلة متنامية، فهناك تنافس بين اللاجئين والسكان المحليين على المساكن والمياه والوظائف"، ومع هؤلاء اللاجئين بلغت نسبة زيادة السكان في الأردن ولبنان 10 إلى 15% وقد تصل إلى 40%".

وأوضحت "كلما زادت مساعداتنا كلما زادت الحاجات"، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية دفعت أكثر من مليار يورو لهذه الأزمة، وتابعت "المساعدة الإنسانية لم تعد كافية، يجب أن ندفع أموالا إضافية ونستخدم صندوق المساعدة التنموية والاستقرار الاقتصادي".

وقالت "الأسوأ هو أن نلاحظ أنه لا حل يلوح في الأفق، من الضروري مواصلة المفاوضات وعدم الاستسلام ولن تتوقف المعارك في مستقبل قريب، ليس هناك تفاؤل كبير لمؤتمر جنيف المقبل"، وخلصت "نقدر في المنطقة أننا سنحتاج إلى جنيف 2 و3 و4 و5 حتى ينتهي النزاع لكن أسوأ الحروب في التاريخ تمت تسويتها في يوم واحد".