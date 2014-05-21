“بوبى” أكبر قطة بالعالم تدخل موسوعة “جينيس”

دخلت القطة «بوبي» من مدينة بورموث البريطانية موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية كأكبر قطة سناً في العالم.

وذكر موقع «ميل أونلاين» أن القطة وعمرها (24 عاماً) اعتبرت أقدم قطة في العالم إذ أن عمرها يعادل 114 عاماً من عمر الإنسان.

وأشار الموقع إلى أن القطة المولودة في فبراير عام 1990 تقضي معظم وقتها داخل منزل صاحبتها جاكي وزوجها أندي سميث وتعاني من العمى والصم لكبر سنها، وتشارك المنزل مع أربع قطط غيرها وأرنبين وهامستر.

يذكر أن القطة عاصرت خمسة وزراء بريطانيين واعترفت فيها «غينيس» بالقطة الأكبر سناً في العالم من بين فصيلتها.