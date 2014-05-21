عصام السيد”مسرحية “شغل عفاريت” ترصد متناقضات الشارع المصرى

اكد المخرج المسرحى عصام السيد أن الكاتب عمر طاهر نجح ألى حد كبير فى تقديم رؤية ساخرة لمتناقضات الشارع المصرى،وذلك من خلال مسرحية “ئغل عفاريت” المقرر عرضها على mbcمصر فى العاشرة مسائا يوم الجمعه23مايو.

وأشار السيد إلى إستمرار تسجيل المسرحيات إسبوعياً بحضور جمهور بمسرح الريحانى، مؤكدا وجود الكثير من الفنانين الشباب الذين يمتلكون مواهب مميزة ستتيح “المسرحية” الفرصة أمامهم للتواصل مع قطاعات كبيرة من المشاهدين.

> وتدور أحداث مسرحية “شغل عفاريت” التى كتبها عمر طاهر، وأشرف على إخراجها المخرج الكبير عصام السيد، فى أجواء كوميدية ساخرة من خلال قصة أسرة من العفاريت تحاول الحياة في القاهرة ،ولكنها تفشل بسبب عدم قدرتها على التأقلم مع السلوكيات السائدة، من خلال تغيير المشاهد بإيقاع سريع وبتوافق مميز بين الفنانين المُشاركين.

> وشارك فى بطولة المسرحية الجديدة عدد كبير من الفنانين منهم، إيمان غنيم، محمد حزين، وصلاح الدالى، وأمجد الحجار، ومحمد نصر، وآيات مجدي، محمد ثروت، وهناء سعد، ومينا نادر، كيشو، دعاء طعيمة، محمد على رزق، محمد أوتاكا، أحمد عبد الهادي.