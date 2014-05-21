فيديو كليب يجمع بين نيكول سابا وزوجها يوسف الخال

أطلت النجمة نيكول سابا مساء الثلاثاء مع عادل كرم في برنامجه "هيدا حكي" على شاشة MTV اللبنانية، وتحدثت عن عدد من الأمور الفنية أو الحياتية.

وكما وعدت خصت برنامج "هيدا حكي" بمفاجأة عبارة عن فيديو كليب قدمه اصدقاءها هي وزوجها يوسف الخال، عن سيرة حب استمرت لسنوات طويلة تكللت بالزواج، وخلال الفيديو تم عرض صور تنشر للمرة الأولى لنيكول سابا ويوسف الخال تظهر جزءاً من مرحلة جميلة من طفولتهما ومراهقتهما وشرارة حبهما وانفصالهما المرحلي وعودتهما لبعضهما البعض. وخلال عرض الفيديو لمعت عينا نيكول لتظهرا حباً شديداً أوضحته بأن الحب يكبر من خلال العشرة الطيبة بينهما.