"اليوم السابع": الجيش جاهز لتأمين الانتخابات بـ160 ألف ضابط وجندى

تنفرد "اليوم السابع" فى عدد الغد بحوار خاص مع الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى، يكشف خلاله أسرار اجتماعه مع المشير عبد الفتاح السيسى، الذى وصفه بـ"المتدين الودود"، وطالبه بالاهتمام بالشباب والفقراء والعمل على تحسين أوضاعهم.

وتقرأ على صفحات "اليوم السابع" فى عدد الخميس، تفاصيل خطة القوات المسلحة لتأمين الانتخابات الرئاسية من خلال 160 ألف ضابط وجندى، إضافة إلى متابعة شاملة لنشاط حملتى المشير عبد الفتاح السيسى، وحمدين صباحى المرشحين للانتخابات.

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> فى حوار خاص مع "اليوم السابع" قبل الانتخابات بأيام.. الأبنودى يكشف أسرار اجتماعه مع السيسى: المشير إنسان ودود ومتدين ويعلم تمامًا حجم المؤامرات ضد مصر وقلت له بينى وبينك الشباب والفقراء.. وفى زمن الإخوان قالوا لى السيسى يريد زيارتك فى منزلك ورفضت.. وقلت لهم منزلى غير مؤمن

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