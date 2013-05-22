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أول وفاة بفيروس "كورونا" في تونس

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أول وفاة بفيروس "كورونا" في تونس أول وفاة بفيروس "كورونا" في تونس

كتب : الأناضول منذ 2 دقيقة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم، وفاة "مواطن عائد من دول الخليج جراء إصابته بفيروس كورونا"، فيما يعد أول حالة يتم تسجيل إصابتها بالفيروس في تونس.

ودعت الوزارة، في بيان لها اليوم، المواطنين إلى "الحذر عند ظهور أعراض النزلة لدى القادمين من بلاد الشرق الأوسط، وذلك بتفادي الاقتراب اللصيق منهم، وحثهم على حمل كمامات وقائية".

جاء ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة اليوم وفاة أحد المرضى المصابين بفيروس كورونا في منطقة الإحساء شرق المملكة؛ الأمر الذي يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 16 حالة منذ سبتمبر الماضي.

ومنذ اكتشافه بالعالم في سبتمبر الماضي تم تسجيل 41 حالة إصابة بالمرض، توفي منهم 21، وكانت معظم حالات الوفاة لأشخاص تجاوزوا الأربعين من عمرهم، ويسبب الفيروس الجديد بعض أعراض مرض "سارس" الناجم عن فيروس إكليلي آخر، والذي ظهر في الصين عام 2002 وأودى بحياة نحو 800 شخص في العالم قبل أن يصبح تحت السيطرة.

وتنتشر الفيروسات الإكليلية بنفس طريقة حالات عدوى الجهاز التنفسي الأخرى، مثل الإنفلونزا، وتنتقل عبر الرذاذ المنتشر في الهواء عندما يقوم المصاب بالعطس أو السعال، وقالت منظمة الصحة العالمية إن تحقيقات تجرى لمعرفة المصدر المحتمل للعدوى وطريقة الإصابة وإمكانية انتقال الفيروس بين البشر.

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