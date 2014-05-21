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يونايتد يتوصل لاتفاق لضم توني كروس

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يونايتد يتوصل لاتفاق لضم توني كروس يونايتد يتوصل لاتفاق لضم توني كروس

/أ ش أ/ توصل نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم لاتفاق مع نادى بايرن ميونيخ الألماني لضم لاعبه توني كروس فى موسم الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "ديلي اكسبريس" يوم الأربعاء أن الشياطين الحمر كانوا قد بدأوا محادثات فى هذا الشأن قبل شهرين مع النادى البافاري غير أن إقالة المدير الفنى السابق ديفيد مويس خلقت بعض العراقيل فى الفترة الأخيرة.

ومع ذلك ، أشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق على إتمام الصفقة حقق تقدما كبيرا بعد الإعلان رسميا عن تعيين لويس فان جال كمدير فني جديد لليونايتد حيث تم التوصل لاتفاق من حيث المبدأ من أجل ضم اللاعب.

يذكر أن نجم خط الوسط المهاجم الألماني يتبقى له عام واحد من عقده مع بايرن ميونيخ ويبدو أن النادى مستعد لبيعه ، بدلا من التخلي عنه دون مقابل فى صيف العام القادم.

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