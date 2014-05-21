«المصري اليوم» الأكثر تداولًا للأخبار على «فيس بوك»

احتلت صفحة «المصري اليوم» الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صدارة الصفحات الأكثر تداولًا للأخبار على الشبكة الاجتماعية.

وجاءت صفحة «المصري اليوم» في المرتبة الأولي بـ 818 ألف مرة لإعادة نشر الأخبار على الموقع، وجاءت صفحة «اليوم السابع» بـ 749 ألف في المركز الثاني، وحلّت صفحة «جريدة الوطن» في المركز الثالث بـ 442 ألفا، وجاءت صفحة «جريدة الشروق» في المركز الرابع بـ 63 ألف، بينما جاءت صفحة «بوابة الأهرام» بـ 37 ألف في المركز الخامس، واحتلت صفحة «جريدة التحرير» المركز السادس بـ 27 ألف، فيما جاءت في المركز السابع صفحة « جريدة الفجر» بـ 8 آلاف.

ومن بين المواقع والشبكات الإخبارية على الإنترنت، غير التابعة لصحف ورقية، حققت صفحة «شبكة رصد» 759 ألف، وحلّت صفحة «موقع مصراوي» في المركز الثاني 279 ألف، فيما جاءت صفحة «البوابة نيوز» بـ 17 ألف في المركز الثالث.

يشار إلى أن «talking about this» للصفحات على «فيس بوك» يعتمد على عدد مرات تداول وإعادة نشر المشاركات والتعليقات والإعجاب الخاصة بالصفحة.