الحكومة تدرس ضخ 400 مليون دولار فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية

بحث يحيى حامد وزير الاستثمار، مع الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولى، بمقر وزارة التخطيط بالقاهرة، سبل ضخ ما يزيد على 400 مليون دولار فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بهدف تدعيم ميزانية الشركة والمشروعات القائمة بها، وكذا الاستثمارات المستهدفة لها، وذلك فى إطار العمل على الاستفادة من الموارد المتاحة من جانب القرض التركى واستخدامها الاستخدام الأمثل بما يخدم الاقتصاد الوطنى، ويعود بالنفع على الشركات العاملة ويصب فى صالح المواطن المصرى.

وتم خلال اللقاء استعراض سبل التعاون بين الوزارتين، وآليات التنسيق المشترك بما يساعد على دعم الاقتصاد المصرى، وتنشيط حركة الاستثمارات فى القطاعات ذات النشاط المشترك.

وأكد حامد على مدى التعاون والتكامل الذى تشهده منظومة العمل بين الوزارتين، مشيراً إلى وجود حزمة من المشروعات والفرص الاستثمارية التى يتم مناقشتها حالياً من جانب الوزارتين، فضلاً عن عدد من المشروعات المقترح استفادتها من خط الائتمان التركى، بما يساعد على النهوض بالشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام.