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شيخ الأزهر يقرر زيادة البدل للطلاب الوافدين

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شيخ الأزهر يقرر زيادة البدل للطلاب الوافدين شيخ الأزهر يقرر زيادة البدل للطلاب الوافدين

أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قراراً بزيادة البدل النقدى للطلاب الوافدين الذين يدرسون بمؤسسات الأزهر التعليمية المختلفة على منح الأزهر الشريف سواء الجامعية أو معاهد البعوث الإسلامية إلى 400 جنيه شهرياً، وذلك للمقيمين بمدن البعوث الإسلامية و535 جنيهاً للذين يقيمون خارج هذه المدن، وذلك لمساعدة هؤلاء الطلاب على تحسين أحوالهم المعيشية وتسهيل مهمتهم الدراسية فى البلاد، هذه هى الزيادة الثالثة التى تمنح للطلاب الوافدين خلال السنوات الثلاثة الماضية.

يأتى ذلك فى إطار الخطة الشاملة التى اعتمدها الإمام الأكبر لمساعدة هؤلاء الطلاب دراسياً وثقافياً وصحياً واجتماعيا.

جدير بالذكر أنه يدرس فى كليات ومعاهد الأزهر المختلفة قرابة الأربعين ألف طالب وافد منهم حوالى 7 آلاف طالب يدرسون على منح الأزهر الشريف .

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