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ميدو يوجه 5 رسائل للـ ' مبيفهموش كورة ' !

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ميدو يوجه 5 رسائل للـ ' مبيفهموش كورة ' ! ميدو يوجه 5 رسائل للـ ' مبيفهموش كورة ' !

وجه أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الزمالك، عدد من الرسائل لمن وصفهم بـ"مبيفهموش كورة" في أعقاب الهجوم الذي طاله عقب الخسارة من فيتا كلوب الكونجوي 2-1 في دوري أبطال إفريقيا.

ووجه ميدو رسائله عبر FilGoal.com كالتالي

- "فيتا كلوب ليس أضعف فرق المجموعة كما يشاع، ومن يقول أنه فريق ضعيف لا يفقه شيئا في كرة القدم."، يُذكر أن الزمالك يقع في المجموعة الأولى بجانب مازيمبي وفيتا كلوب والهلال السوداني.

- "سيدرك الجميع مدى قوة فريق فيتا كلوب، حينما يفوز بكل المباريات التي سيخوضها على أرضه خلال دوري الأبطال."، فيتا خاض أربع مباريات على أرضه في دوري الأبطال إلى الأن أمام كانو بيلارس النيجيري وديناموز بطل زيمبابوي وكايز تشيفز بطل جنوب إفريقيا والزمالك، وفاز في الأربع.

- "أداء فيتا ليس بالمتواضع، ولكن الخطة التي لعب بها الزمالك والأداء الذي ظهر به لاعبي فريقي جعل بطل الكونجو يظهر بشكل متواضع."، الزمالك حتى الدقيقة 81 كان متعادلا قبل تلقي الهدف الثاني بخطأ فردي.

- "هناك أسلوب للعب خارج الديار وأخر داخل الديار، تلك من أهم مواصفات المدربين الكبار، ولذلك لم يكن من المعقول مهاجمة فيتا على أرضه."، تغييرات ميدو الهجومية أما بطل الكونجو بنزول حازم إمام ومحمد إبراهيم أسهمت في فرض السيطرة على المباراة وإداراك التعادل.

- "من السهل أن تتحدث في الكرة، ولكن من الصعب أن تعمل بها."

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