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صورة - أبو تريكة مازحا: صلاح أولى صفقات الأهلي في الموسم الجديد

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صورة - أبو تريكة مازحا: صلاح أولى صفقات الأهلي في الموسم الجديد صورة - أبو تريكة مازحا: صلاح أولى صفقات الأهلي في الموسم الجديد

داعب محمد أبو تريكة نجم المعتزل زميله محمد صلاح جناح تشيلسي عندما نشر صورة تجمعهما مع وائل جمعة.

ونشر أبو تريكة صورة تجمعه بجمعة وصلاح الذي يقضي أجازته في مصر حاليا عبر حسابه الشخصي على تويتر.

وقال تريكة تعليقا على الصورة مازحا: "أولى صفقات الأهلي في الموسم الجديد".

ويرتبط نجم مصر المحترف في تشيلسي بعلاقة صداقة وطيدة مع أبو تريكة الذي أعلن اعتزاله قبل عدة أشهر.

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