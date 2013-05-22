تقرير .. 50 مليون + لاعب = عرض ريال مدريد لضم جاريث بيل

لندن، (إفي): كشف تقرير إخباري بريطاني اليوم أن نادي ريال مدريد الإسباني عرض 50 مليون يورو بالإضافة إلى الاستغناء عن أحد لاعبيه مقابل الحصول على خدمات الويلزي جاريث بيل نجم توتنام الإنجليزي.

وذكرت صحيفة (ديلي ستار) المحلية اليوم أن النادي الملكي الإسباني قدم لتوتنام عرضا بقيمة 50 مليون يورو بجانب الاستغناء عن أحد لاعبيه الثلاثة: جونزالو إيجواين وأنخل دي ماريا ومارسيلو من أجل ضم بيل.

وأضافت الصحيفة أن توتنام يعجبه طريقة لعب إيجواين، لذا يمكن أن يشكل المهاجم الأرجنتيني مفتاحا أساسيا لانتقال بيل إلى الفريق الملكي.

وأشارت إلى أن الريال سيحاول إقناع اللاعب بالانتقال إلى صفوفه، مستغلا عدم تأهل توتنام إلى بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

ولكن المفاوضات حول التعاقد مع بيل لن تكون سهلة بالنسبة لريال مدريد نظرا لأن مدرب توتنام البرتغالي أندريه فيلاش بواش، لا يود الاستغناء عنه هو وإدارة النادي أيضا.

ودفع هذا الأمر توتنام أن يعرض على بيل زيادة في راتبه ليتقاضى مبلغا يتراوح بين 7.5 و8 ملايين يورو سنويا.

ومن المعروف أن جاريث (23 عاما)، سجل خلال الموسم الكروي الحالي 31 هدفا كما عزز موقعه مؤخرا كمهاجم صريح بعد أن بدأ مسيرته كظهير أيسر.