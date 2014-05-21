افتتاح ورشة عمل مبادرة ” أوقف تحرش “

عقد المعهد السويدى بالإسكندرية ورشة العمل الخاصة بمبادرة ” اوقف تحرش ” والتي تعقد على مدار يومين بدعم من المجلس القومى للمرأة ومبادرة ” شفت التحرش ” ، بحضور اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية والسفيرة منى عمر الأمين العام للمجلس القومى للمرأة والسيدة بريجيتا مديرة المعهد السويدى ومديرة مبادرة ” شفت تحرش ” وممثلين عن وزارات الداخلية و العدل و الأوقاف وممثلي الهيئة القبطية الانجيلية وممثلى المجتمع المدنى والشباب الاعضاء فى مبادرة ” شفت تحرش “.

تتناول ورشة العمل استعراض لظاهرة التحرش وأشكاله و أسبابه ودوافعه وكذلك آليات محاربته والقضاء عليه ، كذلك التعريف بدور الاعلام ودور العبادة والمؤسسات التعليمية فى توعية المجتمع فى محاربة التحرش .

وفى كلمته أشار اللواء طارق مهدي إلى ضرورة عمل دراسة متعمقة لأسباب الظاهرة والآليات المختلفة للقضاء عليها ومعرفة الفرق بين التحرش الجماعى الممنهج والموجه لغرض معين وبين التحرش الفردي الذى يغطي جميع الفئات و مختلف الأعمار؛ لوضع الآليات الضرورية وتفعيلها .

وفى كلمتها شكرت السيدة منى عمر المحافظ على حضوره ورعايته واهتمامه بتلك القضايا المجتمعية الهامة ، كما شكرت السيدة بريجيتا على مجهوداتها و إسهامات المعهد فى عمل حوارات و تبادل حقيقى للخبرات بين الشعوب.