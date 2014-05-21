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مصرع موظف وإصابة سائق وطالب في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

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مصرع موظف وإصابة سائق وطالب في حادث تصادم سيارتين بأسيوط مصرع موظف وإصابة سائق وطالب في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

أرشيفية

تلقي اللواء طارق حسن، مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي الشرقي بين السيارة رقم (54185) ملاكي أسيوط قيادة “جمال.ن.س”  ومقيم بقرية منشية همام بساحل سليم، والسيارة رقم (55664) نقل أسيوط قيادة “ح.ع.م”، ومقيم ببندر ساحل سليم.

وأسفر عن الحادث وفاة حسن.م.م ، ومقيم بمنشية همام مستقل السيارة الأولي”، والتحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي، وإصابة كل من قائد السيارة الأولي بكسور بالفخذ الأيسر، وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي، ومرافقه”سيد.م.ك”، ومقيم بمنشية البداري بكسور متفرقة بالجسم، وتم نقله لمستشفي ساحل سليم المركزي.

وتم رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض علي النيابة.

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