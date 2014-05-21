“المرأة العربية” تعقد ملتقى في إطار مشروع بناء القدرات النسائية 25-27 مايو 2014

تعقد منظمة المرأة العربية ملتقى في إطار مشروع بعنوان “بناء قدرات نسائية في قطاع التمويل الأصغر” وذلك بالقاهرة في الفترة من 25-27 مايو 2014.

ويعد هذا الملتقى هو المرحلة التمهيدية لهذا المشروع وتشارك فيه ممثلات عن مؤسسات التمويل الأصغر في الدول الأعضاء بالمنظمة بغرض تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تقديم التمويل للمشروعات الصغيرة للمرأة في الوطن العربي، ويهدف إلى التعرف على واقع مؤسسات التمويل الأصغر في الدول العربية، وإلى مختلف التحديات والصعوبات التي تواجه عمل هذه المؤسسات في خدمة أصحاب المشروعات الصغرى، وبصفة خاصة المرأة.