عمرو واكد يشارك فى بطولة مسلسل عالمى عن معركة “ماركو باولو” بماليزيا

يشارك الفنان عمرو واكد حاليا فى بطولة مسلسل عالمى بعنوان “ماركو بولو”،ويتناول العمل المعركة التاريخية التى وقعت فى تلك المنطقة .

> ويتم تصوير المسلسل فى ماليزيا،ويؤدى فيه واكد دور المستشار القانونى للملك المانغولى “كوبلاى خان”،ويقوم بأنتاج وأخراج العمل جواكيم روننيج ،وأسبن سانديبرج،اما البطولة فهى للفنان الإيطالى لورنزو ريكلمى.

> ومن ناحية أخرى ينتظر عمرو عرضة فيلم “لوسى”،الذى يشارك فى بطولته مع سكارليت يوهانسون،ومورجان فريمن ،والذى من المقرر طرحه 5أغسطس .

> ويستتعد عمرو ايضا لتصوير فيلم بعنوان”القط” مع المخرج إبراهيم البطوط،ويتناول قضية تجارة الأعضاء البشرية.