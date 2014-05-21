منع 5 موجهين من وضع الامتحانات 5 سنوات لتسريب امتحان اللغة العربية بكفر الزيات

أصدرت الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالغربية قرارًا رقم 517 الصادر من مديرية التعليم إلى إدارة كفر الزيات برقم 2604 في 11/ 5 / 2014 ، وذلك بخصم 10 أيام من راتب مدير عام الإدارة واستبعاده من منصبه بعد توجيه بتهمة الإهمال في الإشراف والمتابعة للمخالفين مرؤوسيه مما تسبب في اقترافهم المخالفات المنسوبة إليهم ونشر امتحانات مادة اللغة العربية وطبع ورقة الامتحان مما تسبب في إفشاء سريتها ونشرها على مواقع الانترنت وخصم 3 أيام من راتب الموجهين الخمسة المكلفين بوضع الامتحانات مع حرمانهم من أعمال الامتحانات لمدة 5 سنوات .

وكانت التحقيقات التي أجرتها الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم قد كشفت عن تسريب امتحان مادة اللغة العربية لصفوف المرحلة الابتدائية بكفر الزيات ، حيث تبين من خلال التحقيقات في القضية رقم 171 لسنة 2014 بالملف رقم 133 / أ / 2014 بالشئون القانونية تورط إبراهيم الفقي ، مدير عام إدارة كفر الزيات التعليمية و إبراهيم أبو الفتوح وفتحية فتحي محمد عبد الله وفوزية متولي أبو اليزيد هلال ومصطفى مصطفى أبو كحلة ومحمد عباس حسن ، الموجهين المكلفين بوضع امتحانات مادة اللغة العربية لمدارس إدارة كفر الزيات ، عن واقعة التسريب والتي قامت مديرية التربية والتعليم وإدارة كفر الزيات التعليمية أنذاك بنفي الواقعة وانتهت التحقيقات بإصدار القرارات المذكورة .