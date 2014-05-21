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رئيس إقليم كردستان يقوم بجولة أوروبية تتضمن زيارة فرنسا وإيطاليا والفاتيكان

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رئيس إقليم كردستان يقوم بجولة أوروبية تتضمن زيارة فرنسا وإيطاليا والفاتيكان رئيس إقليم كردستان يقوم بجولة أوروبية تتضمن زيارة فرنسا وإيطاليا والفاتيكان

بدأ رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني اليوم الأربعاء، على رأس وفد حكومي جولة أوروبية تتضمن زيارة كل من فرنسا وإيطاليا والڤاتيكان.
> وذكربيان لرئاسة اقليم كردستان اليوم، أن رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني سيلتقي خلال زيارته الى فرنسا رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا أولاند وكبار المسؤولين الفرنسيين لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
> وأضاف البيان: أن الرئیس بارزانی سيلتقي خلال زيارته الى الڤاتيكان قداسة بابا الڤاتيكان فرانسيس الأول لبحث الأوضاع السياسية بشكل عام في المنطقة و في اقليم كوردستان بشكل خاص، ومن ثم سيلتقي كبار المسؤولين الايطاليين.

أ ش أ

 

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