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ضبط مصنع بالغربية يستخدم المواد البترولية المدعمة في صناعة مبيدات مغشوشة

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ضبط مصنع بالغربية يستخدم المواد البترولية المدعمة في صناعة مبيدات مغشوشة ضبط مصنع بالغربية يستخدم المواد البترولية المدعمة في صناعة مبيدات مغشوشة


> تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية، ، من ضبط مصنع بدون ترخيص بقرية قليب إبيار التابعة لمركز كفرالزيات لإنتاج المبيدات الحشرية والمنزلية المغشوشة، واستخدام مواد بترولية مدعمة في عمليات التصنيع.
> كانت معلومات قد توفرت لضباط إدارة مباحث التموين بقيام محمد. ع (23سنة – تاجر) بإنشاء مصنع بدون ترخيص بقرية قليب إبيار التابعة لمركز كفرالزيات مجهز بالأدوات اللازمة لغش المبيدات الحشرية المنزلية، بتصنيعها من خامات غير مطابقة للمواصفات القياسية، واستخدام مواد بترولية مدعمة في تصنيع منتجاته وتعبئتها داخل عبوات عليها علامات وبيانات تجارية مقلدة لشركة كفرالزيات للمبيدات والكيماويات.
> وبعرض المعلومات على العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين قرر إعداد حملة مكبرة لاستهداف المصنع والتحفظ على مابه من مبيدات
> وباستهداف المصنع، تبين عدم وجود المذكور وتم ضبط 10500 عبوة مبيدات مدون عليها علامات وبيانات مزورة، وتم التحفظ على المضبوطات.

وتحرر المحضر 19818 جنح مركز كفرالزيات لسنة 2014 وأخطرت النيابة العامة للتحقيق

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