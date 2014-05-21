حملة السيسي توزع 20 ألف بوستر و1000 “تي شيرت” للسيسي بالسويس

قال مصطفي الكيلاني منسق حملة السيسي الرسمية بالسويس أنهم قاموا بتوزيع أمس واليوم 20 ألف بوستر للمشير بالإضافة إلى 1000 “تي شيرت” على المواطنين بجميع أحياء المحافظة .

> وأضاف منسق حملة السيسي الرسمية أن فعالياتهم بجميع شوارع المحافظة مستمرة يوميًا وتلقي قبول شعبي واسع وغير مسبوع وتأييد وتأكيد على أن شعب السويس سوف يخرج يومي 26 و 27 مايو للتصويت لصالح المشير رئيسًا لمصر.

يذكر أن حملة السيسي الرسمية بدءت أولي فعاليتها منذ أسبوعين بمسيرة ضخمة بمنطقة الكورنيش وعقب ذلك نظموا عدد من السلاسل والوقفات بشارع الجيش وميدان الخضر والغريب.