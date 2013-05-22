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وضع قميص البرسا الجديد على تمثال كريستوفر كولومبوس ببرشلونة

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وضع قميص البرسا الجديد على تمثال كريستوفر كولومبوس ببرشلونة وضع قميص البرسا الجديد على تمثال كريستوفر كولومبوس ببرشلونة

برشلونة، (إفي): في خطوة للترويج للقميص الذي يخوض به فريق برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، منافسات الموسم المقبل، وضع النادي الكتالوني زيه الجديد على تمثال كريستوفر كولومبوس الشهير الواقع بمدينة برشلونة.

وللمرة الأولى في تاريخ النادي، يحمل القيمص ألوان علم اقليم كتالونيا، الذي يطالب بالانفصال عن إسبانيا.

وتجمهر المارة حول تمثال المستكشف الشهير لالتقاط صور له في هيئته الجديدة.

وتأسس النادي الكتالوني في 29 من نوفمبر من عام 1899 وفاز من ذلك الحين بـ22 لقبا في الدوري الإسباني و26 في كأس ملك إسبانيا وعشرة في كأس السوبر.

وعلى الصعيد القاري، فاز برشلونة بدوري أبطال أوروبا في أربع مناسبات ومثلها في كأس السوبر، بينما فاز بكأس العالم للأندية مرتين.

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