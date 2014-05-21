الرئاسة توافق على مدّ عمل لجنة تقصى "حقائق 30 يونيو" 3 أشهر

أكد عمر مروان، المتحدث باسم لجنة تقصى حقائق أحداث ما بعد 30 يونيو، أن رئاسة الجمهورية أخطرت اللجنة اليوم بموافقتها على مد عمل اللجنة 3 أشهر، لينتهى عمل اللجنة فى شهر سبتمبر المقبل، وذلك بناءً على الطلب الذى تقدمت به اللجنة إلى الرئاسة منذ أكثر من 20 يوماً.

وقال مروان، فى تصريحات صحفية اليوم، إن السبب فى هذا الطلب هو اتساع الموضوع وكثافة التحقيقات وتعدد الملفات، وهو ما يحتاج إلى وقت كبير .

فيما نفى مروان ما ردده أحمد أبو العلا ماضى، نجل أبو العلا ماضى، بأن جهة أمنية رفضت طلب اللجنة للقاء عصام سلطان، مؤكداً أن اللجنة لم تطلب من البداية مقابلة عصام سلطان. وتابع قائلا، "إن كل الأسماء التى طلبت اللجنة مقابلتها أجرت المقابلة بالفعل دون رفض من أى جهة".