أخبار عاجلة

تغطية خاصة - العرابي: الإخوان لديهم حالة من الفزع ويبحثون عن ملاذ آمن خارج أمريكا -
تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية -
تغطية خاصة - محمد حلان: الرئيس السيسي رد الاعتبار للقضية الفلسطينية بعد أن أهملت خلال الفترة الماضية -
تغطية خاصة - عاجل .. وصول الرئيس السيسي لمقر الغرفة التجارية الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار: متابعة كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
"ترامب" يتنازل عن راتب الربع الأول من العام لإدارة الحدائق الوطنية -
السيسي يصل مقر غرفة التجارة الامريكية -
تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة -
حول العالم فى 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الرئاسة توافق على مدّ عمل لجنة تقصى "حقائق 30 يونيو" 3 أشهر

Google+ Print
الرئاسة توافق على مدّ عمل لجنة تقصى "حقائق 30 يونيو" 3 أشهر الرئاسة توافق على مدّ عمل لجنة تقصى "حقائق 30 يونيو" 3 أشهر

أكد عمر مروان، المتحدث باسم لجنة تقصى حقائق أحداث ما بعد 30 يونيو، أن رئاسة الجمهورية أخطرت اللجنة اليوم بموافقتها على مد عمل اللجنة 3 أشهر، لينتهى عمل اللجنة فى شهر سبتمبر المقبل، وذلك بناءً على الطلب الذى تقدمت به اللجنة إلى الرئاسة منذ أكثر من 20 يوماً.

وقال مروان، فى تصريحات صحفية اليوم، إن السبب فى هذا الطلب هو اتساع الموضوع وكثافة التحقيقات وتعدد الملفات، وهو ما يحتاج إلى وقت كبير .

فيما نفى مروان ما ردده أحمد أبو العلا ماضى، نجل أبو العلا ماضى، بأن جهة أمنية رفضت طلب اللجنة للقاء عصام سلطان، مؤكداً أن اللجنة لم تطلب من البداية مقابلة عصام سلطان. وتابع قائلا، "إن كل الأسماء التى طلبت اللجنة مقابلتها أجرت المقابلة بالفعل دون رفض من أى جهة".

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365