استياء بين أهالى المنصورة لتعطل مركز معلومات الشهر العقارى

سادت حالة من الاستياء بين المواطنين المترددين على المكتب الرئيسى بالشهر العقارى بمدينة المنصورة، بعد عدم صيانة أجهزة الكمبيوتر وتعطلها لأكثر من 3 أشهر متواصلة بمركز معلومات المنصورة، مما أدى إلى تراكم طلبات إستخراج العقود المسجلة والشهادات العقارية والاطلاعات والذى يخدم جميع مراكز المحافظة.

وأكد الأهالى أنهم علموا أن هناك خلافات بين مصلحة الشهر العقارى بالقاهرة وإحدى شركات الكمبيوتر، مما تسبب فى توقف الشركة عن أعمال الصيانة وعدم التعاقد مع شركة أخرى، وطالب الأهالى بتدخل المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى.