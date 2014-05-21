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"البيئة": يجب دمج التغيرات المناخية فى استراتيجيات الدول الأفريقية

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"البيئة": يجب دمج التغيرات المناخية فى استراتيجيات الدول الأفريقية "البيئة": يجب دمج التغيرات المناخية فى استراتيجيات الدول الأفريقية

قال الدكتور هشام عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، فى كلمته التى ألقاها نيابة عن الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة، فى المؤتمر الدولى للآثار الخاصة بالتغيرات المناخية فى أفريقيا، إن المؤتمر انتهى إلى ضرورة اتخاذ التغيرات المناخية كبعد أساسى ضمن استراتيجيات وسياسات الدول الإفريقية للتخفيف من أثارها السلبية على كافة القطاعات والمجالات من سياحة واقتصاد وبيئة وما إلى ذلك من القطاعات الأخرى.

وأضاف عيسى أن قضية التغيرات المناخية يعد موضوع الساعة ولاسيما أن العام المقبل يشكل نقطة محورية وفاصلة فى موضوع التغيرات المناخية، لأن هذه القضية لا تشمل النواحى الفنية فقط، ولكنها تشمل كافة عناصر القوى الشاملة للدولة من سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية وبيئية.

وأوضح عيسى، أننا فى قلب الجهة العلمية المسئولة عن الدراسات الأفريقية فى إشارة منه إلى معهد البحوث والدراسات الأفريقية، ومن ثم فأننا نتناول هذا الموضوع من قلب أفريقيا، حيث تشمل المجموعة الأفريقية فى مفاوضات تغير المناخ بالأمم المتحدة مجموعة فعالة وليس أدل على ذلك من أن كثيرا من اللجان الفرعية بالاتفاقية ترأسها دولًا أفريقية، ويمثل الموقف الأفريقى حائط السد لمصالح الدول النامية فى هذه الاتفاقية.

ونوه عيسى فى هذا الإطار إلى أنه يجب الإشارة إلى أن سترأس اجتماعات وزارء البيئة الأفارقة فى سبتمبر القادم وتمثل التغيرات المناخية أحد أهم محاور القضايا التى سيناقشها الوزاراء الأفارقة، وبالتالى يأتى هذا المؤتمر ليمثل دراسات فنية مستفيضة سيتم وضعها على طاولة الاجتماعات القادمة.

الجدير بالذكر، أن المؤتمر تناول الأبعاد والتأثيرات المختلفة للتغيرات المناخية على السيول ودلتا نهر النيل من حيث النحت والإرساب فى مناطق مشاريع التنمية فى شمال الدلتا والتنمية العمرانية بالمنطقة الساحلية لشمال خليج السويس، وأيضا أثر الجفاف على إنتاج الغذاء فى القارة الأفريقية، وكذا على النقل والمواصلات والتركيب المحصولى والاقتصاد والسياسة والتأثيرات الاجتماعية.

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