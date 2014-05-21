“نقيب للتدريب والإعلام” بالمنوفية : إنشاء 25 ألف وحدة سكنية فى 9 محافظات

قال الدكتور أشرف عطوة نقيب النقابة العامة للتدريب والاعلام بالمنوفية، ان مشروع الاسكان يعد من أبرز المشروعات التي تتبناها في المرحلة القادمة كمشروع قومى لاسكان الشباب ومحدودى الدخل .

ويهدف المشروع إلى انشاء 25 ألف وحدة سكنية فى 9 محافظات 11 على مدار 5 مراحل متوالية فى كل مرحلة 5 الآف وحدة، جاء ذلك خلال المؤتمر السنوى الاول للنقابة العامة للتدريب والاعلام ظهر اليوم الاربعاء والذى عقد بفندق الجامعة بشبين الكوم تحت شعار “مصر غير ” بحضور كابتن طيار مالك بيومى رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة وبحضور العديد من الشخصيات العامة والسياسية .

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوى الاول للنقابة العامة للتدريب والاعلام ظهر اليوم الاربعاء والذى عقد بفندق الجامعة بشبين الكوم تحت شعار “مصر غير ” بحضور كابتن طيار مالك بيومى رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة وبحضور العديد من الشخصيات العامة والسياسية .

واشار الدكتور اشرف الى انه سيتم تنفيذ المرحلة بحد اقصى كل 3 سنوات ومساحة الوحدة من 60 م 97: م كما ان المستفيد من الوحدة يدفع 15 الف جنيه كدفعة تخصيص علي ان تودع المبالغ فى بنك ابو ظبى الاسلامي والبريد المصرى والتسليم خلال 3 سنوات ويتم دفع% 10 من قيمة الوحدة عند الاستلام وتسدد باقى قيمة الوحدة على هيئة اقساط على مدار 20 عاما بدون فوائد وقيمة القسط الشهرى تبدا من 599 : 322 جنيها حسب المساحة والمدينة ونسبة التميز يتم تسليم الوحدات عن طريق الاقتراع العلنى بنظام التمليك وليس حق انتفاع .