محافظ جنوب سيناء: عودة السياحة في أكتوبر وافتتاح ميناء نويبع يونيو المقبل

أكد خالد فوده محافظ جنوب سيناء أن السياحة ستعود بقوة إلى محافظة جنوب سيناء خصوصا بعد تعرض شرم الشيخ ونويبع ودهب وطابا إلى حالة من الركود بسبب الأحداث السياسية التي تشهدها البلاد وموسم الامتحانات مشيرا إلى أنه بمجرد اختيار الرئيس سيتحقق الاستقرار الاقتصادي.

وأعلن المحافظ عن افتتاح اعمال تطوير ميناء نويبع البحري في يونيو القادم بحضور رئيس الوزراء والذي تكلف مبلغ 160 مليون جنيه تشمل اقامة صالات وصول واستقبال ومغادرة الحجاج وقرية البضائع وانتظار الشاحنات لعدم حدوث تكدس خصوصا وقت الذروة.

انتقد المحافظ أداء رئيس مدينة نويبع الجديد عاصم عبد الحافظ حيث انتشار القمامة والناموس والذباب وعدم ظهور بالمظهر اللائق المدينة إمام الزوار.

واوضح المحافظ ان الفترة القادمة ستشهد مشروعات تنموية عملاقة ودمج شباب البدو في التنمية المجتمعية وتشمل المشروعات قطاعات الطرق والمياه والصرف الصحي حيث سيتم شق عدد من الطرق العملاقة والاستفادة من مياه الأمطار والسيول التي تهدر في مياه البحر دون الاستفادة منها رغم معاناة المحافظة من ندرة المياه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته جمعيه سياحة مصر وتنمية البيئة لعرض انجازات الجمعية خلال العامين الماضيين وخطة التواصل المجتمعي مع البدو بحضور اللواء محمود الحفناوي مدير أمن وجنوب سيناء واحمد شكري وكيل وزاره السياحة قطاع السياحة الدولية وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال وبدو المدينة.

طالب أحمد شكرى وكيل وزارة السياحة قطاع السياحة الدولية بضرورة انشاء منطقة حرة بمنطقتى نويبع وطابا لدفع حركة الاستثمارات وتشغيل الشباب والقضاء على البطالة مشيرا إلى انه يستوجب علينا استغلال الوقت وحالة الركود السياحي التي تشهدها المنطقة برفع كفاءة البنية التحتية والطرق المؤدية إلى الفنادق وتعظيم الفائدة من المنطقة وعقد بعض المؤتمرات الكبرى لأحياء السياحة بمنطقة نويبع وان توضع على الأجندة السياحية بعد تعرضها للركود عقب الانتفاضة الفلسطينية عام 2000 وانتقد تهميش سيناء كما انتقد أداء وسائل الاعلام فى تناولها الاخبار المسيئة لسيناء.

وعرض سيد الدمرداش رئيس مجلس ادارة جمعية سياحة مصر وتنمية البيئة فيلم تسجيلي عن انجازات الجمعية ابرزها امداد مستشفى نويبع العام بأجهزة بمبلغ مليون ونصف بالمجان وعلاج 2000 حالة داخل الوديان والتجمعات البدوية و 500 حالة بمستشفى نويبع وتأهيل 2200 شاب وعقد 18 ندوة لتأهيل الشباب ودمجهم في العمل المجتمعي بإشراف اساتذة ومتخصصين وزرع 2500 شجرة.