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ريال مدريد يفوض تشيلسي لضم أشلي كول

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ريال مدريد يفوض تشيلسي لضم أشلي كول ريال مدريد يفوض تشيلسي لضم أشلي كول

آشلي كول

ذكر موقع مترو اليوم الأربعاء ان النجم الانجليزى اشلى كول قد ينتقل لنادى ريال مدريد حيث تردد ان العملاق الاسبانى عرض على اللاعب الذى انتهى عقده مع نادى تشيلسى عقدا لمدة عامين مقابل 10 ملايين جنيه استرلينى.
> واصبح من المؤكد ان يرحل المدافع الأيسر 33 عاما من ستامفورد بريدج الصيف الحالى بعد ان اعلن عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعى الليلة الماضية ان مستقبله قد يكون بعيدا عن تشيلسى.

وكان البلوز قد تحرك من اجل تمديد عقد قائده جون تيرى لمدة عام آخر بينما قدم عرضا مجزيا لنجمه فرانك لامبارد فى حين يبدو النادى اقل حماسا للاحتفاظ بكول الذى كافح من اجل ان يكون له مكان اساسى فى التشكيل تحت قيادة المدير الفنى البرتغالى جوزيه مورينيو.

وجذب وضعه اهتمام العديد من الأندية عبر أوروبا على رأسها ليفربول ومانشستر سيتى ومانشستر يونايتد وانتر ميلان الايطالى وموناكو الفرنسى.

ولكن يبدو أن مدرب كول السابق الايطالى كارلو انشيلوتى الذى يقود النادى الملكى حاليا يتصدر السباق من أجل الفوز بخدمات اللاعب المخضرم الذى إعتزل اللعب الدولى الأسبوع الماضى بعد عدم ضمه لتشكيلة انجلترا فى نهائيات كأس العالم القادمة فى البرازيل.

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