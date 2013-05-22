تركيا تغلق معبرا حدوديا مع سوريا بعد تفجيري الريحانية

كتب : رويترز منذ 23 دقيقة

أغلقت تركيا من جانبها، آخر معبر حدودي لها مع سوريا، تسيطر عليه حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، وعززت الأمن بعد تفجيرين كبيرين هذا الشهر.

وكان 51 شخصا قد قتلوا في تفجير سيارتين ملغومتين ببلدة الريحانية الحدودية التركية، بإقليم هاتاي في جنوب البلاد، يوم 11 مايو، ما أثار مخاوف من امتداد الحرب الأهلية في سوريا إلى دول مجاورة.

واتهمت تركيا الحكومة السورية بالضلوع في التفجيرين، لكن دمشق نفت أي علاقة لها بالأمر.

وقال وزير الجمارك التركي حياتي يازجي، إن بوابة يايلاداجي الواقعة على بعد نحو 90 كيلومترا عن الريحانية، ستبقى مغلقة لمدة شهر، ولن يسمح سوى للأتراك القادمين من سوريا أو غير السوريين الذين يعبرون من تركيا بالمرور.

ولن يسمح لأحد بالعبور من تركيا إلى سوريا.