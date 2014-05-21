أطباء امتياز الاسكندرية يواصلون إضرابهم احتجاجاً على تعدى “ممرضة” على زميلتهم

نظم العشرات من أطباء الامتياز بجامعة الإسكندرية دفعة 2013 وقفة أمام مبنى إدارة الكلية، اليوم الأربعاء، فى إطار خطواتهم التصعيدية لإضرابهم المفتوح، من اجل تحقيق مطالبهم بتطبيق لائحة تضمن حقوقهم وتطبيق أقصى عقوبة على الممرضة التي تعدت بالضرب على زميلتهم.

ورفع الأطباء المحتجون لافتات مدون عليها “أنا دكتور مش مرمطون”، و”امتياز الميري.. سنة مع الاشغال الشاقة”، و”أنا طبيب امتياز.. مضرب عشان بضرب”، و”كل مطالبنا.. اتعلم كويس عشان اعالج صح.. ومتهانش من حد”.

ويواصل أطباء الامتياز إضرابهم عن العمل لليوم الثاني عشر على التوالي، في المستشفيات الجامعية من بينها الرئيسي الجامعي، والشاطبي للأطفال، والحضرة، مؤكدين استمرارهم في الاضراب لحين الاستجابة لمطالبهم .

وكان قد عقد أطباء الامتياز جمعية عمومية السبت الماضي بحضور نحو 250 طبيب امتياز، قررت الاستمرار في الإضراب بأغلبية الأصوات لحين وضع آليات من الإدارة لتحقيق مطالبهم.

وأكدوا أن استمرارهم في الإضراب ليس بهدف سياسي أو زيادة الأجور، بل من أجل وضع لائحة منظمه لعملهم احتجاجاً على قيامهم بدور العمال والتمريض داخل المستشفيات الجامعية، والتحقيق في واقعة الممرضة التي تعدت على طبيبة .